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Регионы России

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Минпромторг меняет требования к локализации электроники

Минпромторг меняет требования к локализации электроники

Минпромторг хочет изменить для автопрома подход к локализации электроники, пишет “Коммерсант”. Предлагается на два года повысить число начисляемых баллов локализации за уже выполняемые операции по сборке блоков управления двигателей, а с 2026 года — резко сократить, если не будут использованы отечественные компоненты.

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