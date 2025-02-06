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«Ужас в Курской области»: Русские войска уничтожили «зверей» из Русского Поречного — роту 92-й бригады ВСУ: Новости СВО, к утру 06.02.25 г.

«Ужас в Курской области»: Русские войска уничтожили «зверей» из Русского Поречного — роту 92-й бригады ВСУ: Новости СВО, к утру 06.02.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 6 февраля 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 06.

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