Единственный банкомат убрали в поселке Курорт-Дарасун

Жители поселка Курорт-Дарасун написали главе Карымского района Алексею Сидельникову обращение, в котором пожаловались на ликвидацию банкомата в административном корпусе Центра медицинской реабилитации «Дарасун».
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