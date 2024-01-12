Мужчине грозит срок за попытку вывезти из России в Турцию редких кошек

Global Look Press/Sven Hoppe/dpa Таможенники в аэропорту Внуково в Санкт-Петербурге задержали пассажира, который пытался вылететь в Стамбул с двумя животными породы саванна (гибрид домашней кошки и сервала).
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