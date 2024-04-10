Зеленский: Украина разработала план нового контрнаступления

Президент Украины дал новое интервью, в котором решительно отвергает возможность мирных переговоров.Владимир Зеленский дал интервью журналу Bild, где заявил о решимости Киева победить в СВО, а также рассказал о существующем плане нового контрнаступления.
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