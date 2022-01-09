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О конце легендарного фильма… «Ирония судьбы» — всё?

О конце легендарного фильма… «Ирония судьбы» — всё?

Sic transit!Заканчивается целая эпоха, почти полувековая.Уходит постепенно, подгоняемое бедностью, безысходностью и ковидом немалое поколение, для которого культовый фильм имел не один смысл, а целый их ассортимент, с подтекстами и нюансами.

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