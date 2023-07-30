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Агент Мельничука об обмене в «Торпедо»: «Алексей счастлив. Хабибулин считает, что у него хороший потенциал и в команде могут его раскрыть»

– Спасибо руководству «Авангарда», что пошли к нам навстречу. Приятно иметь дело с менеджментом омского клуба.

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