Риторика ФРС США может ужесточиться

Американский фондовый рынок в ходе торгов 12 февраля продемонстрировал смешанную динамику. S&P 500 к закрытию опустился на 0,27%, NASDAQ прибавил символические 0,03%, отыграв просадку в начале сессии, Dow Jones снизился на 0,5%, а Russell 2000 упал на 0,87%.