Стало известно о хитром плане Европы по подготовке Украины перед переговорами

На запланированном 17 февраля чрезвычайном саммите в Париже лидеры европейских стран рассмотрят стратегии повышения безопасности региона без прямого участия США, а также обсудят меры по поддержке Украины и усилению ее позиций в переговорах, чтобы страна могла сказать «нет» Штатам и России.