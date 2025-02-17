Стало известно о хитром плане Европы по подготовке Украины перед переговорами

На запланированном 17 февраля чрезвычайном саммите в Париже лидеры европейских стран рассмотрят стратегии повышения безопасности региона без прямого участия США, а также обсудят меры по поддержке Украины и усилению ее позиций в переговорах, чтобы страна могла сказать «нет» Штатам и России.
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