На фоне событий в Сирии СМИ вспомнили про предсказания «бабы Ванги» — весной начнется Третья мировая война.
На фоне событий в Сирии СМИ вспомнили про предсказания «бабы Ванги»
Комментарии
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Зоя Мартьянова
Чему быть тому не миновать, Запад сам пошёл на своего уничтожения, если они решили идти по пути самоуничтожения никто их не спасёт, даже Господь Бог, это воля Запада, так как Господь Бог Всевышний сам сделал подарок человечеству прао выбора, это их право, это их путь. Они сами пошли по этому пути.
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9 час.
Валерий Каулин
Чего ждать? Может пора?
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7 час.
Иванов Иван
Что сгорит, то не утонет..
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6 час.
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