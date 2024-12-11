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Минное поле вместо былой дружбы: как Финляндия теперь смотрит на Россию

Минное поле вместо былой дружбы: как Финляндия теперь смотрит на Россию

Политики в Хельсинки запрещают друг другу даже намеки на потепление отношений с восточным соседом. В отличие от США и Канады, который в минувший вторник без труда ввели новые санкционные ограничения против ряда российских компаний и физических лиц, страны Евросоюза пока так и не смогли согласовать15-й пакет санкций в отношении РФ.

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