Минное поле вместо былой дружбы: как Финляндия теперь смотрит на Россию

Политики в Хельсинки запрещают друг другу даже намеки на потепление отношений с восточным соседом. В отличие от США и Канады, который в минувший вторник без труда ввели новые санкционные ограничения против ряда российских компаний и физических лиц, страны Евросоюза пока так и не смогли согласовать15-й пакет санкций в отношении РФ.