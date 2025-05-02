«Долго не верил, что Акинфеев передал мне эти подарки». Вратарь ЦСКА рассказал трогательную историю из детства

Вратарь ЦСКА Владимир Шайхутдинов, который на правах аренды выступает за ульяновскую «Волгу», в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Муйжнеком вспомнил историю из детства, которая связана с голкипером и капитаном армейцев Игорем Акинфеевым.
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