Прокуратура проверит слова депутата Гурулева об уничтожении несогласных с Путиным россиян

Ранее в думской комиссии заявили, что эти высказывания являются личным мнением парламентарияМосковская прокуратура проверит высказывания депутата Андрея Гурулева, который в эфире телеканала «Россия-1» заявил о необходимости «изолировать и уничтожить» якобы несогласных с президентом РФ Владимиром Путиным россиян.
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