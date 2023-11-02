Прокуратура проверит слова депутата Гурулева об уничтожении несогласных с Путиным россиян

Ранее в думской комиссии заявили, что эти высказывания являются личным мнением парламентарияМосковская прокуратура проверит высказывания депутата Андрея Гурулева, который в эфире телеканала «Россия-1» заявил о необходимости «изолировать и уничтожить» якобы несогласных с президентом РФ Владимиром Путиным россиян.