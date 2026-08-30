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«Известная забава»: Песков пошутил о всеобщей любви к конспирологии вокруг визита главы ЦРУ в Москву

«Известная забава»: Песков пошутил о всеобщей любви к конспирологии вокруг визита главы ЦРУ в Москву

Пресс-секретарь президента РФ назвал спекуляции о контактах спецслужб «мифами»В Кремле прокомментировали итоги визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, который состоялся на этой неделе.

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