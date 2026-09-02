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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Четверо подсудимых, избивших до смерти футболиста «Русской общины» Ерошевича, приговорены к тюремных срокам – от 8,5 года до 11 лет. Пятый обвиняемый – в международном розыске

Щелковский суд Московской области вынес приговор по делу об избиении до смерти футболиста « Русской общины » Арсения Ерошевича.

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