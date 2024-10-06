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У хитрых казахов глаза открылись!

У хитрых казахов глаза открылись!

Не думали, не гадали казахи, что придётся им западных благодетелей пугать судами и исками. Ан, вон оно как приключилось.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Ха ха ха отлично для предателей.
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14 час.
Maxim
Жуз от жуза - не вишенка..
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11 час.
АК
Александр Кутуев
Никакие глаза у них не открылись! Проглотят и это. Так и будут дальше дяде Сэму жопу лизать. Пока он их не пошлет на войну. С Россией.
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9 час.

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