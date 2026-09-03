Человек и время: РБК представил стенд и скульптуру на ярмарке Cosmoscow

В этом году проект посвящен теме времени и человека, находящегося в бесконечном потоке, и создан совместно с музеем «Полторы комнаты» и архитектором Александром Бродским — героями проекта «РБК Визионеры».
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