РБК СТИЛЬ
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РБК СТИЛЬ

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Человек и время: РБК представил стенд и скульптуру на ярмарке Cosmoscow

Человек и время: РБК представил стенд и скульптуру на ярмарке Cosmoscow

В этом году проект посвящен теме времени и человека, находящегося в бесконечном потоке, и создан совместно с музеем «Полторы комнаты» и архитектором Александром Бродским — героями проекта «РБК Визионеры».

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