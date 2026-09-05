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Царьград

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ОМС обеспечит русским бесплатную медпомощь по более 20 заболеваниям

ОМС обеспечит русским бесплатную медпомощь по более 20 заболеваниям

Русские смогут получать бесплатное лечение по ОМС при более чем 20 заболеваниях, включая рак и врожденные аномалии.

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