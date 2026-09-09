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Медведев: РФ заинтересована в завершении конфликта на Украине как можно скорее

Медведев: РФ заинтересована в завершении конфликта на Украине как можно скорее

Конфликт на Украине следует завершить на условиях России, в противном случае он возобновится и разрастется до мирового.

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