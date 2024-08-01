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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фонт об увольнении Хави: «Мы хотим, чтобы руководители «Барсы» уважали легенд, а не выгоняли их. Это случилось и с Месси – одна из самых больших ошибок в современной истории клуба»

«Хави хотел тренировать «Барсу», и он увидел возможность при Лапорте, но то, что произошло, совершенно ненормально.

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