Владимир Корнилов: Россия похитила контакты британских солдат?

В рамках русофобской истерии, царящей сейчас в Британии, руководство их армии выдвинуло новые страшные обвинения против России! На этот раз нас обвиняют в том, что мы похищаем персональные данные с личных телефонов британских солдат, участвующих в учениях на границе с Россией, в Эстонии! Коварство какое, а! По данным сегодняшней The Times, бедные британские солдатики жалуются, что во время этих учений «с их телефонами происходило что-то странное».