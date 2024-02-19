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Проект "Сияние на Угре" в Юхнове позволит привлечь около 25 тысяч туристов в год

Проект "Сияние на Угре" в Юхнове позволит привлечь около 25 тысяч туристов в год

Благоустройство ландшафтного парка "Сияние на Угре" в Юхнове проведено по итогам Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда", инициированного Президентом России.

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