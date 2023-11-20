НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Кривцов о лидерстве «Краснодара»: «Больше стали создавать моментов во флангах. До этого больше через середину старались играть»

Кривцов о лидерстве «Краснодара»: «Больше стали создавать моментов во флангах. До этого больше через середину старались играть»

— В чем основной секрет нынешнего «Краснодара», благодаря которому он лидирует в РПЛ после первого круга? — Да ни в чем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх