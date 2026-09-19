Трамп опубликовал список своих достижений в период второго президентства Глава Белого дома решил подвести своего рода промежуточные итоги второго президентского сро.
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