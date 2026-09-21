Наталья Водянова — впервые о том, как решилась на шестого ребенка: «А что, если еще не поздно?»

Модель рассказала, что ее подтолкнуло к прибавлению в семье. Наталья Водянова стала мамой в шестой раз в 44 года Личный архив Натальи ВодяновойВ начале сентября 44-летняя модель родом из Нижнего Новгорода стала мамой в шестой раз.