50 нардепов призвали обратиться в Венецианскую комиссию из-за запрета УПЦ

Группа из 51 народного депутата призвала спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука обратиться в Венецианскую комиссию из-за принятого в первом чтении законопроекта 8371 о запрете УПЦ, — сообщает NV, публикуя фотографию документа.
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