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Аргументы и Факты

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Найден убийца 10-летнего мальчика, пропавшего в 1993 году

Найден убийца 10-летнего мальчика, пропавшего в 1993 году

В США спустя 33 года нашли убийцу 10-летнего мальчика, сообщает американский журнал People.Мальчик Джордж Бурдынски из города Брентвуд (штат Мэриленд) пропал в мае 1993 года.

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