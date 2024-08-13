Маск: Соцсеть X подверглась крупным DDOS-атакам перед интервью с Трампом

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск планировал транслировать интервью с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в свою социальную сеть Х*, однако из-за крупной кибератаки видеозапись может быть опубликована позже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии