Стрелявшего на Народной улице чеченца убили в ходе штурма его квартиры Росгвардия нейтрализовала мужчину, который оказывал сопротивление

Арина МИФТАХУТДИНОВА Квартиру вооруженного чеченца пришлось брать штурмом. Фото: пресс-служба Росгвардии Неадекватного чеченца, который стрелял по полицейским из окна своей квартиры на Народной улице, убили в ходе штурма его квартиры.