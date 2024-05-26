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Закон и Порядок

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Стрелявшего на Народной улице чеченца убили в ходе штурма его квартиры Росгвардия нейтрализовала мужчину, который оказывал сопротивление

Стрелявшего на Народной улице чеченца убили в ходе штурма его квартиры Росгвардия нейтрализовала мужчину, который оказывал сопротивление

Арина МИФТАХУТДИНОВА Квартиру вооруженного чеченца пришлось брать штурмом. Фото: пресс-служба Росгвардии Неадекватного чеченца, который стрелял по полицейским из окна своей квартиры на Народной улице, убили в ходе штурма его квартиры.

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