СРОЧНО! Новые подробности ударов: вся Украине в шоке – скрыть последствия не получится

Локальные сообщества публикуют видео, демонстрирующие яркое горение рядом с топливными цистернами. В результате атаки было уничтожено семь резервуаров с горюче-смазочными материалами, а также сухогруз, танкер и морской нефтяной терминал «Пивденний» в Одесской области.