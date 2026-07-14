СРОЧНО! Новые подробности ударов: вся Украине в шоке – скрыть последствия не получится

Локальные сообщества публикуют видео, демонстрирующие яркое горение рядом с топливными цистернами. В результате атаки было уничтожено семь резервуаров с горюче-смазочными материалами, а также сухогруз, танкер и морской нефтяной терминал «Пивденний» в Одесской области.
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