Telegraph: в армии не воспринимают серьезно планы Стармера о войсках на Украине

В вооруженных силах Великобритании не воспринимают серьезно планы руководителя правительства Соединенного Королевства Кира Стармера отправить войска на Украину для обеспечения соблюдения мирной сделки после урегулирования конфликта.
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