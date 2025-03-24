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Telegraph: в армии не воспринимают серьезно планы Стармера о войсках на Украине

Telegraph: в армии не воспринимают серьезно планы Стармера о войсках на Украине

В вооруженных силах Великобритании не воспринимают серьезно планы руководителя правительства Соединенного Королевства Кира Стармера отправить войска на Украину для обеспечения соблюдения мирной сделки после урегулирования конфликта.

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