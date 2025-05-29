Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Сергей
    Дохлый рейган тоже СОИ рекламировал!!Назван вероятный ...
  • Владимир Алтайцев
    Писаки, а  вы  не  охерели  с пиаром Трампа?  Неужто  в опусе  нельзя  обойтись  без его хари?Назван вероятный ...
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Захарова: Польша сыграла масштабную роль в уничтожении исторической правды

Захарова: Польша сыграла масштабную роль в уничтожении исторической правды

Польша сыграла масштабную роль в уничтожении исторической правды о временах Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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