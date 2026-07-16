Кремль: для России никакого значения не имеет, кто министр обороны Украины

Для России никакого значения не имеет, кто министр обороны Украины, заявили в Кремле. Главное из заявлений Дмитрия Пескова: ► Россия сохраняет свою открытость для мирных переговоров по Украине; ► Киеву хорошо известно, какие нужно принять решения, чтобы выйти на урегулирование; ► Изменения в структуре киевского режима, в частности перестановки в кабмине, не имеют принципиального значения для РФ; ► В Кремле не стали бы проводить параллели между ситуацией вокруг Ирана и вокруг Украины, каждый конфликт уникален; ► РФ признательна Турции за готовность способствовать выходу на мирный трек в украинском конфликте; ► Текущая экономическая ситуация РФ в целом стабильна, трудности не носят критического характера; ► Темпы роста экономики России недостаточны, но и в целом международная экономика находится в плачевном состоянии, РФ не изолирована от этого; ► Путин регулярно обсуждает с кабмином положение дел в экономике РФ, они понимают, что нужно делать для регулировки и выправления ситуации; ► Ограничения ЕС для сотрудничества их туроператоров с РФ неудивительны; ► Развитие интуризма благодаря посетителям РФ из стран глобального Юга продолжается несмотря на ограничения ЕС; ► Несмотря на ограничения Европы, число иностранных туристов — из стран глобального Юга — в России только растет; ► РФ и страны Персидского залива констатируют очередной виток напряженности в регионе, который чреват последствиями для мировой экономики; ► Многие конфликты нельзя решить в виде «сделки», как это принято называть в США, — это длительный, сложный, комплексный процесс урегулирования; ► РФ продолжает контакты с коллегами из Ирана; ► Иран пока не запрашивал телефонного звонка с Путиным.