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На ремонт аллеи Конева в Белгороде потратят больше 5 млн рублей

На ремонт аллеи Конева в Белгороде потратят больше 5 млн рублей

Согласно документам, ремонтировать аллею будут в районе детского сада «Рождественский». Ремонт пройдёт в несколько этапов: подготовительные работы, устройство дорожек из тротуарной плитки, установка скамеек и урн, озеленение, устройство освещения.

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