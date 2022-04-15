На ремонт аллеи Конева в Белгороде потратят больше 5 млн рублей

Согласно документам, ремонтировать аллею будут в районе детского сада «Рождественский». Ремонт пройдёт в несколько этапов: подготовительные работы, устройство дорожек из тротуарной плитки, установка скамеек и урн, озеленение, устройство освещения.
Согласно документам, ремонтировать аллею будут в районе детского сада «Рождественский». Ремонт пройдёт в несколько этапов: подготовительные работы, устройство дорожек из тротуарной плитки, установка скамеек и урн, озеленение, устройство освещения.
Свежие комментарии