Ученые разработали метод создания стволовых клеток мозга для исследования возрастных заболеваний

Группа ученых из Школы биомедицинских наук медицинского факультета Гонконгского университета (HKUMed) добилась прорыва в исследованиях стволовых клеток, предложив инструменты, которые можно использовать для пациентов, которым требуется высокоиндивидуализированный уход.
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