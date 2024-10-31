«Весёлая жизнь монстриков Jolly Friends от ErichKrause»

Придумай и покажи свою историю про монстриков Jolly Friends вместе с товарами для творчества ErichKrause! Слепи или нарисуй, как монстрики Jolly Friends активно и весело проводят время, например, играют в прятки с друзьями, устраивают пикник или учатся в школе.
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