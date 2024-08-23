В Палестине завили, что Нетаньяху использует переговоры в свою пользу

Советник лидера Палестины Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специальный посланник и министр Рияд аль-Малики заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использует переговоры по Газе в Дохе и Каире для того, чтобы избежать ответственности за происходящее и переложить всю вину на ХАМАС.