В Палестине завили, что Нетаньяху использует переговоры в свою пользу

Советник лидера Палестины Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специальный посланник и министр Рияд аль-Малики заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использует переговоры по Газе в Дохе и Каире для того, чтобы избежать ответственности за происходящее и переложить всю вину на ХАМАС.
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