Впечатляющие аттракционы, на которых взрослые визжат как маленькие дети

Головокружительные аттракционы. Есть много способов получить острые ощущения с порцией адреналина. Если не хочется, чтобы он сопровождался занятиями слишком рискованными, можно отправиться в парк аттракционов и покататься там на чем-нибудь действительно экстремальном.