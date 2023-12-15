Впечатляющие аттракционы, на которых взрослые визжат как маленькие дети

Головокружительные аттракционы. Есть много способов получить острые ощущения с порцией адреналина. Если не хочется, чтобы он сопровождался занятиями слишком рискованными, можно отправиться в парк аттракционов и покататься там на чем-нибудь действительно экстремальном.
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