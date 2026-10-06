Tasnim: В Иране предложен импичмент министру иностранных дел Арагчи

В Иране зарегистрировано предложение о проведении импичмента министру иностранных дел Аббасу Арагчи. Депутат Сабети обвиняет его в переговорах с США без одобрения, что вызвало политическую полемику.
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