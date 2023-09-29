Украина признает свою вину в ракетной атаке на Польшу?

Хуже ракетной атаки: Украине пора признать вину за удар по Польше Почти год киевские власти во главе с Зеленским категорически отрицали свою причастность к инциденту с падением ракеты ПВО возле польского села Пшеводув, сообщает «Европейская правда».
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