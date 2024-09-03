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Царьград

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"Оцепление, "скорые" летают": В Полтаве три "Искандера" накрыли "кого-то серьёзного". 600 солдат погибли. И это только "начало"

"Оцепление, "скорые" летают": В Полтаве три "Искандера" накрыли "кого-то серьёзного". 600 солдат погибли. И это только "начало"

Очень жёсткие прилёты зафиксировали в Полтаве, предварительно, били "Искандерами". Сообщается, что удары пришлись по авиагородку и военной части.

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