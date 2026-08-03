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В посольстве России назвали теракт в Москве актом запугивания итальянцев Киевом

В посольстве России назвали теракт в Москве актом запугивания итальянцев Киевом

Дипмиссия связывает теракт в московском ресторане с серией атак и предупреждает о распространении террористической угрозы в Европе По заявлению посольства РФ в Риме, взрыв в итальянском ресторане Balzi Rossi в Москве имел целью устрашение итальянцев, работающих в России.

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