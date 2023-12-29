В Подмосковье заключили первое соглашение о стабилизации цен на яйца

РИАМО - 29 дек. Московское областное Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) сообщило о заключении первых добровольных соглашений о сдерживании цен на куриные яйца с торговыми сетями в регионе, сообщает пресс-служба УФАС.
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