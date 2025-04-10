В Башкирии ожидается снег и похолодает до минус 4 градусов

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. О погоде рассказали синоптики Башгидромета. По словам специалистов, в ближайшие три дня ожидаются дожди со снегом, а температура воздуха может опуститься до -4 градусов.
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