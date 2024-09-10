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Небензя призвал ждать некрологи об иностранных наемниках после ударов России по ВСУ

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя после серии ударов РФ по военным объектам на Украине порекомендовал ждать некрологи о наемниках из США, Великобритании, Польши и Швеции.

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