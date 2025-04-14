Дэвид Финчер снял рекламу Xbox, геймплей Marathon, COD: Black Ops 7 в Японии…

Дэвид Финчер снял странную рекламу Xbox, Bungie провела показ своей новой игры, журналисты поделились впечатлениями от Marathon, Doom запустили на коробке с игрой, сотрудники издания Wccftech пообщались с разработчиками La Quimera, в интернете начали появляться первые слухи о следующей части Call of Duty.
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