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Дэвид Финчер снял рекламу Xbox, геймплей Marathon, COD: Black Ops 7 в Японии…

Дэвид Финчер снял рекламу Xbox, геймплей Marathon, COD: Black Ops 7 в Японии…

Дэвид Финчер снял странную рекламу Xbox, Bungie провела показ своей новой игры, журналисты поделились впечатлениями от Marathon, Doom запустили на коробке с игрой, сотрудники издания Wccftech пообщались с разработчиками La Quimera, в интернете начали появляться первые слухи о следующей части Call of Duty.

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