Владимир Путин обозначил ключевые задачи для Правительства РФ на 2025 год

Президент России на встрече с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным определил приоритетные направления работы Кабмина на 2025 годВ их числе — обеспечение сбалансированного экономического роста, снижение инфляции и поддержка ключевых отраслей.
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