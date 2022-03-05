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Собянин создал Комиссию по повышению устойчивости развития экономики Москвы в условиях санкций

Собянин создал Комиссию по повышению устойчивости развития экономики Москвы в условиях санкций

В столице заработают штабы по повышению устойчивости экономики в условиях санкций На официальном сайте Сергея Собянина появилась информация о том, что в столице созданы Комиссии по повышению устойчивости развития экономики Москвы в условиях санкций.

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