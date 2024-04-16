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Военное обозрение

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Опубликованы кадры поражения «Краснополем» американского танка Abrams ВСУ

Опубликованы кадры поражения «Краснополем» американского танка Abrams ВСУ

Выявленный аэроразведкой поставленный Киеву из США танк Abrams был поражен российским управляемым боеприпасом "Краснополь".

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