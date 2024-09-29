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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сын вратаря «Спартака» Довбни перешел в ЦСКА из академии красно-белых

14-летний Никита Довбня выступал за спартаковскую школу на позиции нападающего с 2023 года. В составе команды 2010 года рождения он выиграл клубную лигу Москвы-2023.

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